O Adrian Smith σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε πως μια φωτογραφία του από την ηλικία των 8 ετών είχε γίνει viral meme στο ίντερνετ.

Ο ίδιος είδε την φωτογραφία τυχαία στο Instagram, αλλά προερχόταν από ένα μπλογκ στο Tumblr, όπου η εικόνα του χρησιμοποιούταν ως Grayson, ένας φανταστικός χαρακτήρας που επινόησε ο «Tenage Stepdad», όπως ήταν το όνομα του λογαριασμού.

Όπως εξηγεί διασκέδασε με την φωτογραφία, ωστόσο παραδέχθηκε πως σαν παιδί ίσως να την είχε βρει «δυσνόητη και θλιβερή».

Η ανακάλυψή του έχει γίνει πλέον πιο viral από το αρχικό meme.

O Adrian Smith επικοινώνησε με τον δημιουργό του meme και είπε πως χάρηκε που η εικόνα δεν χρησιμοποιήθηκε «με άσχημο τρόπο». Ο δημιουργός προσφέρθηκε να καταργήσει εντελώς τον χαρακτήρα, αλλά ο Smith τού έδωσε το ελεύθερο να συνεχίσει αν το θέλει.

«Είχα επιλογές- μπορούσα να το αγνοήσω, να θυμώσω ή απλώς να το αποδεχτώ και να το κάνω κομμάτι της ιστορίας μου, να το κάνω παράδειγμα όσων συμβαίνουν κατά τύχη στο ίντερνετ με όλα αυτά που δημοσιεύουμε», εξήγησε.

As far as I can tell, past me has been living an internet-meme-life as Grayson, a creation of @TeenageStepdad, since at least 2017. pic.twitter.com/J6xXgEB7ba