Η νεαρή ακτιβίστρια από τη Σουηδία, Γκρέτα Τούνμπεργκ, ανέλαβε το ρόλο της αρχισυντάκτριας στη σουηδική καθημερινή εφημερίδα Dagens Nyheter για μια μέρα.

Η ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή ανέλαβε τη θέση για μία μόνο ημέρα, την περασμένη την Κυριακή σε μία εφημερίδα που πουλά περίπου 350.000 φύλλα καθημερινά και φτάνει το 1 εκατομμύριο επισκέπτες στο internet.

Η έφηβος ακτιβίστρια χρησιμοποίησε τη μονοήμερη θητεία της στην εφημερίδα ως βήμα για να μιλήσει για μία ακόμα φορά για το κλίμα.

Η Τούνμπεργκ επικρίνει συχνά τα μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης για το γεγονός ότι δεν δίνουν την δέουσα προσοχή στην κρίση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά πριν από λίγο καιρό συναντήθηκε με το προσωπικό της Dagens Nyheter και συνομίλησε μαζί τους για το θέμα.

Μετά τη συνάντηση και απαντώντας σε σχόλια αναγνωστών, ο αρχισυντάκτης Peter Wolodarski αποφάσισε να δώσει στην νεαρή ακτιβίστρια τον εκδοτικό χώρο που ήθελε για μια μέρα.

«Η παράδοση της ευθύνης για τη μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα της Σουηδίας σε έναν ανήλικο, σε μία ανεκπαίδευτη ακτιβίστρια είναι εντελώς ακατανόητο. Είναι τρελό. (Αλλά μόνο ) Αν δεν υπήρχε το παράλογο γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια υπαρξιακή κρίση που εξακολουθεί να αγνοείται από την κοινωνία μας», έγραψε η Τούνμπεργκ.

”I think we simply need to tell the truth. We should be adult enough to handle the truth. And the truth can be quite frightening in some ways – but it is also hopeful.”



