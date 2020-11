Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην κεντρική επαρχία Bamiyan στο Αφγανιστάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 45.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της επαρχιακής αστυνομίας Zabardast Safai, τα εκρηκτικά ήταν κρυμμένα στο πλάι ενός δρόμου κοντά στην κύρια αγορά της πόλης Bamiyan.

Κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της διπλής επίθεσης.

Πρόσφατα, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μπεν Γουάλας υποσχέθηκε ότι η χώρα του θα ακολουθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθεια να μειωθούν οι δυνάμεις στο Αφγανιστάν.

Η χώρα κλονίζεται από εμφύλιες αναταραχές ενώ μαίνεται η τρομοκρατία, από την στιγμή που οι ΗΠΑ αποκάλυψαν το σχέδιο αποχώρησής τους.

Σύμφωνα με το τελευταίο, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να μειώσουν τον αριθμό των στρατευμάτων τους σε 2.500 στο Αφγανιστάν έως τις 15 Ιανουαρίου. Περίπου 4.500 αμερικανικοί στρατιωτικοί βρίσκονται στη χώρα.

Twin bombings in #Afghanistan’s central Bamiyan province killed at least 14 people and injured 50 others. No one claimed responsibility for the rare attack in the relatively peaceful #Bamiyan. pic.twitter.com/EL6sVH8hTK