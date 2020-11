Ιστορική στιγμή στο Ισραήλ σήμερα με τον Μάικ Πομπέο, να γίνεται ο πρώτος Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών που μεταβαίνει σε εβραϊκό οικισμό στη Δυτική Όχθη.

Ο Πομπέο επισκέφτηκε νωρίτερα σήμερα τον αμπελώνα στον οικισμό Πσαγκότ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού.

O Αμερικανός ΥΠΕΞ βρέθηκε στη βιομηχανική περιοχή Σάαρ Μπίνγιαμιν, έναν από τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, με μεγάλη στρατιωτική συνοδεία, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα.

Νωρίτερα σήμερα ο Πομπέο είχε ανακοινώσει ότι στη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ θα μεταβεί και στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, συριακό έδαφος το οποίο κατέλαβε το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967 επί του οποίου η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία.

Proud to support American policy and stand with our great ally Israel. New guidelines outlined today protect Israeli producers and put the United States, and the world, on track towards recognizing reality. https://t.co/AlMHGPY7WF

«Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ τα Υψίπεδα του Γκολάν. Η αναγνώριση της περιοχής αυτής ως μέρος του Ισραήλ ήταν μια απόφαση που ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε (το 2019) που είναι ιστορικά σημαντική και απλώς μια αναγνώριση της πραγματικότητας», επεσήμανε ο Αμερικανός υπουργός.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Νάμπιλ Αμπού Ρουντέινα, εκπροσώπου του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος κατήγγειλε ότι «η επίσκεψη Πομπέο σε μια κατεχόμενη περιοχή αποτελεί ενεργή συνέργεια σε αυτή την κατοχή».

Από την πλευρά του ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Πομπέο και τον Τραμπ για την πολιτική τους στη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «άμεσα» μέτρα εναντίον των οργανώσεων που συνδέονται με το κίνημα BDS (Μποϊκοτάζ, Αποεπενδύσεις και Κυρώσεις) κατά του Ισραήλ, το οποίο χαρακτήρισε "αντισημιτικό".

«Σήμερα θέλω να κάνω μια ανακοίνωση (...) θα λάβουμε άμεσα μέτρα για να εντοπίσουμε τις οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκστρατεία μίσους που διεξάγει το BDS και θα αποσύρουμε την αμερικανική στήριξη προς αυτές», δήλωσε ο Πομπέο.

Met with @netanyahu in Jerusalem today to discuss countering Iran's malign influence and the success of the historic Abraham Accords. While the U.S. has always been a strong friend of Israel, under @realDonaldTrump’s leadership we stand side by side like never before. pic.twitter.com/q5ks5hYqIj