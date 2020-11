Ο Ρόμπερτ Ο' Μπράιαν, σύμβουλος ασφαλείας της κυβέρνησης Τραμπ, έρχεται να προστεθεί στη λίστα των Ρεπουμπλικανών που βαδίζουν πως παραδοχή της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Ο Ρόμπερτ Ο' Μπράιεν είπε πως «φαίνεται ότι» ο Μπάιντεν έχει κερδίσει, προσθέτοντας ότι προβλέπει «μια πολύ επαγγελματική μετάβαση».

O'Brien uses "if" to describe the results of the election, but acknowledges a transition is likely:



“If the Biden-Harris ticket is determined to be the winner—and obviously things look that way now—we’ll have a very professional transition from the National Security Council."