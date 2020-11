Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, η οποία με δύο αντι-Navtex κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατικοποίησης τεσσάρων νησιών του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, σε δύο NAVTEX που εκδόθηκαν σήμερα από τον ναυτικό σταθμό της Σμύρνης οι Τούρκοι επικαλούνται αποστρατιωτικοποίηση της Σάμου, της Χίου, της Σαμοθράκης και Λήμνου με βάση της Συνθήκης της Λωζάνης και επιπρόσθετα ισχυρίζονται ότι μέρος της περιοχής εμπίπτει σε περιοχή δικής του δικαιοδοσίας για έκδοση NAVTEX.

Οι δύο Navtex του σταθμού της Σμύρνης αναφέρουν:

TURNHOS N/W : 1398/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-11-2020 19:24)

TURNHOS N/W : 1398/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA41-236/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. ADDITIONALLY, SOME PART OF THE AREA MENTIONED IN LA41-236/20 OVERLAPS WITH IZMIR TURK RADIO NAVTEX NR. IA11-0032/20 MESSAGE.

3. CANCEL THIS MESSAGE 111100Z NOV 20.



TURNHOS N/W : 1397/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-11-2020 19:24)

TURNHOS N/W : 1397/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA42-237/20 AND HA67-673/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111100Z NOV 20.

Τσαβούσογλου: Δε θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματά μας στην Ανατ. Μεσόγειο



Την επιμονή της Άγκυρας, στις αξιώσεις της στο Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο, εξέφρασε εκ νέου ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Οι τουρκοκύπριοι δεν ξανακαθίσουν σε τραπέζι διαπραγμάτευσης, απλά για να συζητήσουν. Αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν στις πρόσφατες εκλογές», διεμήνυσε ο Τσαβούσογλου αναφερόμενος στο Κυπριακό.

Και πρόσθεσε: «Μην περιμένετε από την Τουρκία να εγκαταλείψει τα δικαιώματά της στις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιτυχίας για πρωτοβουλίες, οι οποίες μας αφήνουν εκτός παιχνιδιού».

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, Το Βήμα

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr