«Τα καταφέραμε Τζο», ακούγεται να λέει η Καμάλα Χάρις, σε βίντεο από τη συνομιλία της με τον Τζο Μπάιντεν, λίγο μετά την ανάδειξή τους στους νικητές των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ.

Η εκλεγμένη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ- η πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση- δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο με απόσπασμα από τη συνομιλία της με τον Μπάιντεν, τον άνθρωπο που θα γίνει ο 46ος πρόεδρος της χώρας.

«Τα καταφέραμε», λέει η Χάρις στο τηλέφωνο. «Τα καταφέραμε Τζο. Θα είσαι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ», συμπληρώνει και ξεσπά σε γέλια.

Μετά τη νίκη του Δημοκρατικού υποψηφίου στην Πενσιλβάνια, όλα τα διεθνή δίκτυα ανακήρυξαν τον Τζο Μπάιντεν νικητή των προεδρικών εκλογών, καθώς ξεπέρασε τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να φτάσει στον Λευκό Οίκο.

«Είναι τιμή μου που με επιλέξατε να ηγηθώ της χώρας μας. Έχουμε σκληρή δουλειά μπροστά μας, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των Αμερικανών, είτε με ψηφίσατε, είτε όχι», έγραψε λίγο νωρίτερα στην πρώτη του ανάρτηση ως εκλεγμένος πρόεδρος ο Μπάιντεν.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8