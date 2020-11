Ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ξανά τη βεβαιότητα ότι θα αναδειχθεί ο νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και ζήτησε από τους πολίτες να είναι ψύχραιμοι.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όταν η καταμέτρηση τελειώσει, θα ανακηρυχθούμε νικητές», είπε ο Μπάιντεν για τον ίδιο και την υποψήφια αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις. «Ζητώ από όλους να μείνουν ψύχραιμοι», συμπλήρωσε. «Νιώθουμε πολύ καλά για το τελικό αποτέλεσμα της κούρσας», είπε ακόμη.

Biden says he has "no doubt" he and Sen. Harris will be declared the winner, and urges everyone to "stay calm" as all the votes are counted.#election2020 pic.twitter.com/h7jwz02s5S