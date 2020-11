Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε ότι η χώρα του θα επανενταχθεί στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, από την οποία αποχώρησε και τυπικά χθες Τετάρτη, την πρώτη ημέρα της θητείας του, εάν επικρατήσει.

«Σήμερα, η κυβέρνηση Τραμπ εγκατέλειψε επίσημα τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Και σε ακριβώς 77 ημέρες, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα επανενταχθεί σε αυτή», τόνισε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο μέσω του Twitter, αναφερόμενος στην 20ή Ιανουαρίου 2021, όταν θα ορκιστεί ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν είχε δεσμευθεί από την αρχή της προεκλογικής του εκστρατείας να επαναφέρει τις ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού, εφόσον εκλεγεί.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2