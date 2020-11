Την έντονή αντίδραση των Δημοκρατικών προκάλεσε η ομιλία Τραμπ περί νίκης του, στις προεδρικές εκλογές παρά το γεγονός ότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει τελειώσει.

Η αβάσιμη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι «ειλικρινά, κερδίσαμε αυτές τις εκλογές» προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από το αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο.

Η Alexandria Ocasio-Cortez, η οποία αναμένεται να κερδίσει επανεκλογή της στη Νέα Υόρκη, καταδίκασε τον ισχυρισμό του Τραμπ ως «παράνομο, επικίνδυνο και αυταρχικό».

«Μετρήστε τις ψήφους. Σεβαστείτε τα αποτελέσματα », έγραψε στο Twitter.

Donald Trump’s premature claims of victory are illegitimate, dangerous, and authoritarian.



Count the votes. Respect the results.