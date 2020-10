Για παραβίαση της συμφωνία «κατάπαυσης του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους» στο Ναγκόρνο- Καραμπάχ κατηγόρησε η Αρμενία το Αζερμπαϊτζάν.

Η συμφωνία είχε τεθεί σε ισχύ λίγες ώρες πριν.

«Ο εχθρός παραβιάζοντας για άλλη μια φορά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους έβαλλε με πυροβολικό προς βόρεια κατεύθυνση από τις 00:04 ως τις 02:45 (τοπικές ώρες· 23:04 χθες Σάββατο ως τη 01:45 σήμερα Κυριακή ώρες Ελλάδας) και εκτόξευσε ρουκέτες προς νότια κατεύθυνση από τις 02:20 ως τις 02:45», ανέφερε μέσω Twitter η εκπρόσωπος του αρμενικού υπουργείου Άμυνας Σουσάν Στεπανιάν.

Με νέα ανάρτησή της πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου έκανε λόγο για νέα επίθεση. «Το Αζερμπαϊτζάν παραβίασε για άλλη μια φορά κατάφωρα τη νέα εκεχειρία. Στις 07:20, ο εχθρός ξεκίνησε μια επίθεση προς την κατεύθυνση Ν. (Khudaferin Reservoir) για να καταλάβει ευνοϊκές θέσεις. Υπάρχουν θύματα και τραυματίες και στις δύο πλευρές.»

