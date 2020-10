Η ακτιβίστρια από το Χονγκ Κονγκ, γνωστή ως «Grandma Wong» ισχυρίζεται ότι οι κινεζικές αρχές την είχαν κρατούμενη για ενάμιση μήνα, όπου φέρεται να υπέστη ψυχική κακοποίηση.

Στη συνέχεια δε, οι αρχές την εμπόδισαν για πάνω από ένα χρόνο να επιστρέψει στο Χονγκ Κονγκ.

Η Alexandra Wong, ηλικίας 64 ετών, είναι γνωστό πρόσωπο από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ πέρυσι.

Ήταν εκείνη που απεικονίζεται συχνά να κουνά μια μεγάλη βρετανική σημαία. Ωστόσο, εξαφανίστηκε από τους δρόμους περίπου τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Affectionally called Grandma Wong, Alexandra Wong attended every protest at the start of the movement, waving a British flag. She was often seen at the frontlines & assisted in preserving artwork from a torn down LennonWall. We miss you, Po Po - stay safe! Wong lives in Shenzhen. pic.twitter.com/Z7xBi1IpbT — Conius of Boo 林冬青 (@coneymoo) January 3, 2020

Ακτιβιστές και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν ανησυχία για το πού βρίσκεται.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης για πρώτη φορά μετά την απελευθέρωσή της, η Wong είπε ότι είχε κρατηθεί από την κινεζική αστυνομία όταν προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι της στο Σενζέν στις 14 Αυγούστου 2019.

Alexandra Wong, aka Grandma Wong been involved in #HongKong movement since June, this is one of the documentaries of her, after she was brutally pushed by police riot squad in TaiKoo, she had to send to the hospital.

She won’t give up, how could we? pic.twitter.com/ZbCAdC0juf — Nikki😷 (@nikki_miumiu) January 11, 2020

Κατά τη διάρκεια του ενάμισι μήνα που κρατείτο σε διάφορα κέντρα, η Wong είπε ότι τη ρωτούσαν σχεδόν κάθε μέρα για τις διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ. Στον χώρο που βρισκόταν δε, έως και 26 άτομα κοιμόντουσαν σε ένα μικρό δωμάτιο.

«Δεν ήξερα τι έγκλημα διέπραξα», είπε ο Wong.

Το αρμόδιο γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της περιοχής δεν σχολίασε σχετικά.

Μετά την κράτηση της, η Wong είπε ότι στάλθηκε στη βορειοδυτική επαρχία Shaanxi για μία πενθήμερη πατριωτική άσκηση σε στρατόπεδο. Αυτό συνέβη στα τέλη Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους.

#HongKong

Still remember Grandma Wong? Since #UmbrellaRevolution in 2014 she has been at the frontline of protest. Unfortunately she was arrested on 11 Aug 2019, then jailed in Shenzhen till Sept. Although having been released, she is forbidden from leaving Shenzhen. Today (1/3) pic.twitter.com/0Im6xnAUh3 — K_RedPanda🏳️‍🌈 #save12hkyouths (@PhoenixK_2022) May 20, 2020

Μέχρι τις αρχές του φετινού Οκτωβρίου, η Wong είχε απαγόρευση από τις αρχές να επιστρέψει στο Χονγκ Κονγκ, εν αναμονή μιας δίκης που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ..

Έμεινε στο σπίτι της στο Σενζέν, όπου θα την επισκέπτονται τακτικά αξιωματικοί εθνικής ασφάλειας, όπως είπε.

Η Wong ζήτησε την απελευθέρωση των 12 ακτιβιστών που εμποδίστηκαν από τις Αρχές στην προσπάθειά τους να φύγουν με πλοίο στην Ταϊβάν.

«Ανησυχώ για τους 12 νέους. Μπορεί να τους συμπεριφερθούν χειρότερα από μένα» είπε.

Με πληροφορίες του Reuters

