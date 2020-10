Σε τροχιά lockdown οι βρετανικές μεγαλουπόλεις. Λονδίνο, Έσεξ και Μάντσεστερ ανεβαίνουν σε επίπεδο επιφυλακής για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού.

Εκατομμύρια Λονδρέζοι θα αντιμετωπίσουν αυστηρότερα μέτρα από το Σάββατο, με απαγόρευση της συνάθροισης ατόμων από διαφορετικές οικογένειες σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τοπικούς βουλευτές.

Ανάλογες εικόνες και στο Έσεξ, όπου αναμένεται επίσης να ισχύσουν περιορισμοί υψηλού συναγερμού αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την κατηγορία 2, στην οποία εντάσσεται πλέον Λονδίνο και Έσεξ, άτομα από την ίδια οικογένεια απαγορεύεται επίσης να συναναστρέφονται με άλλους σε παμπ και εστιατόρια.

Παράλληλα έγινε ισχυρή σύσταση να αποφεύγεται η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Source confirms No 10 has told Greater Manchester this morning it's going into Tier 3, but no agreement yet on financial support - feels like a re-run of Monday, when D St tried + failed to get agreement with Liverpool City region Mayor, but went ahead with a 'deal'