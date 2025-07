Φωτιά τώρα στο Αλιβέρι Ευβοίας - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα το μεσημέρι της Κυριακής, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Η φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Κυριακής, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάμπος, στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε ελαιοπερίβολο και αυτή τη στιγμή για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Αναλυτικότερα, επιχειρούν 33 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα, δύο ελικόπτερα αλλά και δύο αεροσκάφη.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ποντικού απομακρυνθείτε προς Κάραβο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα.

