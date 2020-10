Μία συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του αδερφού του, που σκοτώθηκε όταν ήταν 23 ετών από χιονοστιβάδα, έκανε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

«Σήμερα θα ήσουν 45 ετών, μικρέ μου αδερφέ. Σε σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Μας λείπεις και σε αγαπάμε πάρα πολύ» έγραψε ο Καναδός πρωθυπουργός για τα γενέθλια του αδερφού του Μισέλ Τριντό.

You would have been 45 today, little brother. We think about you every day - we miss you and love you lots. pic.twitter.com/jNiKrYKHGa