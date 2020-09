Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν απορρίπτουν την έναρξη των συνομιλιών με τη Ρωσία να διαπιστώνει επιδείνωση της κλίμακας στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ απέρριψε κάθε πιθανότητα συνομιλιών με την Αρμενία για το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, δηλώνοντας ότι οι απαιτήσεις του Γερεβάν είναι «απαράδεκτες» σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία. Όπως αναφέρει το πρακτορείο RIA, ο Αλίεφ είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν συνομιλίες με την Αρμενία, δεδομένης της στάσης που τηρούν επί του παρόντος οι ηγέτες της χώρας.

Ο Αζέρος πρόεδρος είπε επίσης ότι η σύμμαχος της χώρας του Τουρκία δεν εμπλέκεται στη σύγκρουση, χαρακτηρίζοντας «σταθεροποιητικό» τον ρόλο της Άγκυρας στην περιοχή. «Η Τουρκία είναι αδελφό έθνος και σύμμαχός μας. Μας παρέχει μόνο ηθική υποστήριξη και είμαστε ευγνώμονες στην Άγκυρα για την αλληλεγγύη της» είπε.

Και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν απέρριψε την πιθανότητα έναρξης συνομιλιών με το Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία. Μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση, ο Πασινιάν είπε ότι «το κλίμα δεν είναι το σωστό» για συνομιλίες, ενώ συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός είπε ότι υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματικοί βρίσκονται στο Αζερμπαϊτζάν και διευθύνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει την επιθετικότητα του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας, προειδοποιώντας ότι απειλείται η ίδια η ύπαρξη του αρμενικού λαού.

Η Ρωσία διαπιστώνει μια ευρείας κλίμακας επιδείνωση της διένεξης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. «Βλέπουμε ήδη, δυστυχώς, μια τέτοια ευρείας κλίμακας επιδείνωση αυτής της διένεξης» δήλωσε η Ζαχάροβα.

Η Τουρκία διαψεύδει ότι κατέρριψε αρμενικό στρατιωτικό αεροπλάνο

Η Τουρκία διέψευσε σήμερα ότι κατέρριψε αρμενικό στρατιωτικό αεροσκάφος όπως την κατηγορεί το αρμενικό υπουργείο Άμυνας εν μέσω μαχών ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και σε αυτονομιστές που υποστηρίζονται από το Γερεβάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. «Ο ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο η Τουρκία κατέρριψε ένα αρμενικό μαχητικό είναι απολύτως ψευδής», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Ατούν.

«Η Αρμενία όφειλε να αποσυρθεί από τις περιοχές που κατέχει αντί να καταφεύγει σε αυτή την φτηνή προπαγάνδα», πρόσθεσε. Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν απέρριψε επίσης τις κατηγορίες του Γερεβάν.

«Η πληροφορία αυτή είναι ένα νέο ψέμα στο πλαίσιο της αρμενικής προπαγάνδας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπός του Βαγκίφ Ντιαργκάλι. «Ένα αρμενικό αεροσκάφος SU-35 καταρρίφθηκε από ένα τουρκικό F-16 που προερχόταν από την επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν», είχε ανακοινώσει η εκπρόσωπος του αρμενικού υπουργείου Άμυνας, Σουσάν Στεπανιάν, σε μήνυμα στο Facebook, διευκρινίζοντας πως ο Αρμένιος πιλότος του αεροσκάφους «πέθανε σαν ήρωας».

Η Τουρκία, βασικός υποστηρικτής του Μπακού στη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, δήλωσε σήμερα αποφασισμένη να βοηθήσει το Αζερμπαϊτζάν να «ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη του». Η Άγκυρα θεωρεί πως η Αρμενία κατέχει το Ναγκόρνο Καραμπάχ μέσω εχθρικών προς το Μπακού αυτονομιστών που αυτοανακήρυξαν εκεί μια δημοκρατία το 1991 με την πτώση της ΕΣΣΔ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε να τερματιστεί η αρμενική «κατοχή» του Ναγκόρνο Καραμπάχ ώστε να σταματήσουν οι φονικές μάχες στις οποίες αντιπαρατίθενται αυτονομιστές που υποστηρίζονται από την Αρμενία και οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν.

Επικοινωνία Πούτιν - Πασινιάν

Νωρίτερα σήμερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Νικόλ Πασινιάν, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της αρμενικής πλευράς, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, προειδοποίησε όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές στην διένεξη τους στο Ναγκόρνο Καραμπάχ να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι κατά την διάρκεια της συνομιλίας Πούτιν-Πασινιάν, στην οποία «συνεχίσθηκε η συζήτηση για την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ», ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την μεγάλη του ανησυχία για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Παράλληλα αναφέρεται ότι «δόθηκε έμφαση στην επιτακτική ανάγκη του τερματισμού των εχθροπραξιών από τις αντιμαχόμενες πλευρές και της λήψης μέτρων με σκοπό την αποκλιμάκωση της κρίσης».

Η σημερινή τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών είναι η δεύτερη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Πούτιν και Πασινιάν είχαν συνομιλήσει και την Κυριακή.

Εμπλοκή Τραμπ ζητάει ο Μπάιντεν

Οι ΗΠΑ πρέπει να ζητήσουν από την Τουρκία να μην εμπλακεί στη διένεξη μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, δήλωσε σήμερα ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία, Τζο Μπάιντεν.

«Με τα θύματα να αυξάνονται ταχύτατα εντός και γύρω από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να καλέσει αμέσως τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση. Πρέπει επίσης να ζητήσει από άλλες χώρες –όπως η Τουρκία– να μην εμπλακούν σε αυτή τη σύγκρουση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μπάιντεν.

With casualties rapidly mounting in and around Nagorno-Karabakh, the Trump Administration needs to call the leaders of Armenia and Azerbaijan immediately to de-escalate the situation. It must also demand others — like Turkey — stay out of this conflict. https://t.co/C41YKEGTyA