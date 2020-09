Μετά από 70 χρόνια η Uncle Ben's άλλαξε όνομα για να απομακρυνθεί από τα ρατσιστικά στερεότυπα.

Κάτω από την επιρροή του κινήματος Black Lives Matter και κριτική ετών για την αναπαραγωγή ρατσιστικών στερεοτύπων, από το όνομα της εταιρείας αφαιρείται το «Uncle». Πλέον ονομάζεται «Ben's Original».

Όπως φαίνεται στη σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας από το λογότυπο αφαιρείται και το πρόσωπο του «Ben» που εμπνεύστηκε από τον Frank Brown, έναν μάγειρα και σερβιτόρο που έζησε στο Σικάγο. Στο επανασχεδιασμένο περιέχεται απλά το όνομα «Ben».

O επίμαχος χαρακτηρισμός «uncle», δηλαδή «θείος», παραπέμπει σε μία από τις προσφωνήσεις που χρησιμοποιούσαν οι οι λευκοί του αμερικανικού νότου για τους μαύρους ώστε να μη χρησιμοποιούν τα επώνυμά τους ή το «κύριος».

Σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η μητρική Mars αναφέρει πως με την αλλαγή ευελπιστεί στη δημιουργία «μιας περισσότερο δίκαιης απεικόνισης» και η Ben's Original να οδηγηθεί σε ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς.

Σύμφωνα με τη Mars, η νέα εταιρική ταυτότητα είναι αποτέλεσμα των μηνυμάτων από «χιλιάδες καταναλωτές, τους συνεργάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο».

Πέρα όμως από την αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας η Ben's Original αναφέρει πως έχει υιοθετήσει ένα νέο όραμα «για τη δημιουργία ευκαιριών» ώστε «να έχουν όλοι μία θέση στο τραπέζι» και εξέφρασε την ελπίδα της για «περισσότερη ένταξη».

We listened. And we learned. Moving forward, Uncle Ben's will be known as Ben’s Original™. Read our full statement to find out more about our brand's new purpose to create opportunities that offer everyone a seat at the table: https://t.co/0tSE0lnMa1 pic.twitter.com/741JQU1qTI