Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατήγγειλαν σήμερα την απόφαση σαουδαραβικού δικαστηρίου για οκτώ από τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, εκτιμώντας ότι η δίκη αυτή δεν επέτρεψε να γίνει γνωστή η αλήθεια για το έγκλημα.

Παράλληλα, σε ανάρτησή της στο Twitter, η Χατιτσέ Τσενγκίζ, αρραβωνιαστικιά του Σαουδάραβα δημοσιογράφου, χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση ως «φάρσα».

Την Δευτέρα έγινε γνωστό ότι δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης 8 κατηγορούμενους για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018. Στους πέντε επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 20 ετών, ένας καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη, ενώ σε δύο επιβλήθηκε επταετής ποινή φυλάκισης, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας. Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν κατονομάστηκε.

«Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και κατά συνέπεια δεν τηρήθηκαν οι στοιχειώδεις αρχές της δικαιοσύνης», σχολίασε ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης, Κριστόφ Ντελουάρ, όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο. «Η δίκη αυτή, χωρίς ακροατήριο και χωρίς δημοσιογράφους, δεν επέτρεψε να μάθουμε την αλήθεια και να καταλάβουμε τι συνέβη στις 2 Οκτωβρίου 2018 στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (σ.σ. όπου δολοφονήθηκε ο Κασόγκι) και ποιος είχε δώσει την εντολή», πρόσθεσε.

Παράλληλα ωστόσο, η οργάνωση εξέφρασε την ικανοποίησή της επειδή ακυρώθηκαν οι θανατικές ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως σε ορισμένους από τους κατηγορούμενους. Οι RSF εκτιμούσαν ότι αυτές οι καταδίκες σε θάνατο ίσως να ήταν «ένα μέσο για να σιωπήσουν για πάντα οι μάρτυρες της δολοφονίας».

This is my statement in response to the ruling today. #Khashoggi pic.twitter.com/rPxzWhetb1