Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ δήλωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στην Βρετανία για να του εκφράσει την ανησυχία του για την υπόθεση δηλητηρίασης του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι.

«Σήμερα η Βρετανία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να του εκφράσει την βαθειά του ανησυχία για την δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι» έγραψε ο Ράαμπ στο Twitter. «Είναι εντελώς απαράδεκτο να έχει χρησιμοποιηθεί ένα απαγορευμένο χημικό όπλο και η Ρωσία θα πρέπει να διεξάγει μια πλήρη και διαφανή έρευνα».

Ο Ράαμπ προσέθεσε ότι αισθάνθηκε ανακούφιση που άκουσε ότι ο Ναβάλνι βγήκε από το τεχνητό κώμα στο οποίο τον είχαν θέσει οι γιατροί και εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάσταση του θα συνεχίσει να βελτιώνεται.

