Ένας μαύρος άντρας αφέθηκε ελεύθερος από φυλακή της βόρειας Καρολίνας έχοντας εκτίσει 44 χρόνια για ένα έγκλημα που ισχυρίζεται πως δεν διέπραξε.

Ο Ρόνι Λονγκ, φορώντας μαύρο κοστούμι, κόκκινη γραβάτα και καπέλο, βγήκε από την φυλακή, έχοντας μαζί τα λίγα του υπάρχοντα. «Ήταν μια μακρά πορεία, αλλά τελείωσε», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Με μια μάσκα που έγραφε «Ελευθερώστε τον Ρόνι Λονγκ», ευχαρίστησε τους δικηγόρους και τους αγαπημένους του που στάθηκαν στο πλευρό του στη μακρόχρονη δικαστική διαμάχη.

Ο 64χρονος σήμερα Ρόνι Λονγκ κατηγορήθηκε για τον βιασμό μιας λευκής γυναίκας. Το σώμα των ενόρκων, αποτελούμενο μόνο από λευκούς, τον έκρινε ένοχο για βιασμό και ληστεία το 1967 και τον καταδίκασε σε ισόβια. Η καταδίκη του ακυρώθηκε την Πέμπτη όταν το κράτος κατέθεσε σχετική πρόταση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

