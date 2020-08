Καλά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε για μία ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, παρότι απέναντί του είχε έναν άνθρωπο που κρατήθηκε δύο χρόνια στην Τουρκία: τον πάστορα Άντριου Μπράνσον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος οργάνωσε συνάντηση με έξι ανθρώπους που κρατούνταν όμηροι σε διάφορες χώρες και αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από ενέργειες της Ουάσινγκτον Ανάμεσά τους ήταν ο Άντριου Μπράνσον, ο πάστορας που κρατούνταν στην Τουρκία επί δύο χρόνια- σε φυλακή ή κατ' οίκον περιορισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Άντριου Μπράνσον να πει δυο λόγια. «Κρατήθηκα στην Τουρκία για δύο χρόνια και κάνατε πρωτοφανή βήματα για να πετύχετε την απελευθέρωσή μου. Αν δεν το είχατε κάνει, μπορεί να ήμουν ακόμη στην Τουρκία», είπε ο πάστορας, αλλά ο Αμερικανός τον διέκοψε.

«Πρέπει να πω ότι σε εμένα, ο Ερντογάν ήταν πολύ καλός», είπε ο Τραμπ. «Ήσουν ένα αθώο άτομο και έπειτα από μερικές συζητήσεις συμφώνησε», συμπλήρωσε αναφερόμενος στην απόφαση του Τούρκου προέδρου να επιτρέψει στον Μπράνσον να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

