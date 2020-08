Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Σκωτίας μετά από εκτροχιασμό τρένου στο Αμπερντινσάιρ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC περίπου τριάντα οχήματα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο ενώ περισσότερα ακόμα κατευθύνονται εκεί. Σε πλάνα από την περιοχή φαίνεται πυκνός καπνός ενώ οι πληροφορίες που μεταδίδει το Sky News κάνουν λόγο για τραυματίες και έναν νεκρό.

Νωρίτερα, η πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτζον, με ανάρτησή της στο Twiitter, έκανε λόγο για «ένα πολύ σοβαρό περιστατικό».

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36