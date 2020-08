Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταφτάνουν από το λιμάνι της Βηρυτού στο Λίβανο, μετά την ισχυρότατη έκρηξη που συγκλόνισε την πόλη το απόγευμα της Τρίτης.

Η έκρηξη καταγράφηκε από κάμερες και ερασιτέχνες σε διαφορετικά σημεία της πόλης, στις 17:11 (τοπική ώρα). Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν - χωρίς ακόμα να έχει καταγραφεί ο ακριβής αριθμός τους ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς.

Σύμφωνα με το CNN, μόνο σε ένα από τα νοσοκομεία, δεκάδες τραυματίες έχουν σπεύσει στα επείγοντα περιστατικά αναζητώντας βοήθεια. Ιατρικές πηγές επιβεβαιώνουν πως οι νεκροί είναι τουλάχιστον δέκα και οι τραυματίες ξεπερνούν τους εκατό.

«Κάποιοι άνθρωποι έχουν σπασμένα πλευρά, άλλοι τραυματίστηκαν από σπασμένα τζάμια», δήλωσε ο Ghazi Balkiz, παραγωγός του CNN στη Βηρυτό. «Κάποιοι ήταν ξαπλωμένοι στο πάτωμα, οι γιατροί προσπαθούσαν να τους βάλουν ορούς. Μερικοί είχαν λιποθυμήσει». Από τα νοσοκομεία γίνεται έκκληση για αίμα.

Οι New York Times αναφέρουν πως όχι μία, αλλά δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα, προκαλώντας καταστροφές σε αρκετές γειτονιές, ενώ ένα ερυθρό νέφος υψώθηκε από μία περιοχή κοντά στο λιμάνι. Το κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι ανέφερε πως πριν την έκρηξη, είχε ξεσπάσει φωτιά σε αποθήκη βεγγαλικών στο λιμάνι.

BREAKING - United States ready to offer "all possible assistance" to Lebanon following the giant blast near #Beirut port. Meanwhile, CENTCOM is following the incident with great concern; DiscloseTV



pic.twitter.com/RNIvsP5l8y