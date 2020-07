Η Καναδή μουσικός Grimes επέπληξε δημοσίως τον σύντροφό της Έλον Μασκ για ένα αμφιλεγόμενο Tweet του που θεωρήθηκε πως στρέφεται κατά των non-binary ανθρώπων.

Ο Έλον Μασκ έκανε μια σειρά από αναρτήσεις στο Twitter, με μια από αυτές να αναφέρει «Οι αντωνυμίες είναι χάλια». Το συγκεκριμένο tweet, ωστόσο, θεωρήθηκε από πολλούς δείγμα ασέβειας σε άτομα της κοινότητας LGBTQ+ και την επιλογή αντωνυμίας με την οποία ορίζουν τον εαυτό τους.

Πολλοί άρχισαν να επικρίνουν έντονα τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, ταγκάροντας, μάλιστα, και τη Grimes η οποία δεν δίστασε να απαντήσει και, μάλιστα, «μαλώνοντας» διαδικτυακά τον σύντροφο και πατέρα του παιδιού της και τασσόμενη κατά της ρητορικής μίσους.

«Σ' αγαπώ, αλλά κλείσε το κινητό σου» έγραφε χαρακτηρισιτκά, συμπληρώνοντας: «Δεν μπορώ να στηρίζω το μίσος. Σε παρακαλώ, σταμάτα το αυτό. Ξέρω πως δεν το έχεις στην καρδιά σου» .

«Ο άνθρωπος που περιμένει από τον κόσμο να μάθει να μάθει το όνομα xeae🍆$$24= αλλά δεν μπορεί να αντέξει το Αυτοί/Αυτά» έγραψε η πρωταγωνίστρια του Good Place και γνωστή ακτιβίστρια, Τζαμίλα Τζαμίλ - αναφερόμενη στο όνομα του γιου Μασκ και Grimes που ήρθε στον κόσμο προσφάτως.

The man who expects the world to learn the name xeae🍆$$24= but can’t handle They/Them. https://t.co/yS18Dmzr8V