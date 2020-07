Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στον καθεδρικό ναό της Νάντης, στη Γαλλία.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε εντός του καθεδρικού. Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν φλόγες και καπνό να βγαίνει από το εσωτερικό του καθεδρικού ναού του 15ου αιώνα, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα χρόνο είχε καταστραφεί από πυρκαγιά η Παναγία των Παρισίων.

Firefighters battle to save Cathedral in #Nantes, #France, as blaze breaks out https://t.co/LPvRfvh2U5 pic.twitter.com/ADoXVIbzuv