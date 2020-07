Παρότι πολλοί Τούρκοι, κυρίως δημοσιογράφοι και διανοούμενοι, θεωρούν τουλάχιστον άστοχη την απόφαση Ερντογάν περί μετατροπής ενός πανανθρώπινου μνημείου σε τζαμί, σε τοποθέτησή της μέσω social media η σύζυγος του Τούρκου προέδρου εκφράζει τη χαρά της για την εξέλιξη.

Η Εμινέ Ερντογάν, με μήνυμά της στο Twitter, αναγνωρίζει την Αγία Σοφία ως «εξαιρετικό έργο της ανθρώπινης κληρονομιάς» λέγοντας πως «θα συνεχίσουμε να το διατηρούμε ως κόρη οφθαλμού».

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Άκουσα με μεγάλη χαρά ότι το κληροδότημα του Σουλτάνου Μωάμεθ το "Τζαμί Αγία Σοφία" άνοιξε και πάλι στη λατρεία. Δόξα τον Αλλάχ! Είθε τα τζαμιά μας, το μυαλό, οι καρδιές και οι ψυχές μας να γεμίσουν με καθάριους πιστούς! Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε αυτό το εξαιρετικό έργο της ανθρώπινης κληρονομιάς ως κόρη οφθαλμού».

Διεθνείς αντιδράσεις

Την ικανοποίησή της, ωστόσο, δεν τη συμμερίζονται όλοι οι συμπατριώτες της. Σε παρέμβασή του, λίγες ώρες μετά την ιστορική απόφαση, ο διασημότερος συγγραφέας της Τουρκίας, Ορχάν Παμούκ είπε πως η απόφαση «στερεί την υπερηφάνεια από ορισμένους Τούρκους που θεωρούσαν ότι βρίσκονται σε κοσμικό μουσουλμανικό κράτος».

«Το να μετατρέψουμε την Αγία Σοφία σε τζαμί είναι σαν να λέμε στον υπόλοιπο κόσμο, δυστυχώς, δεν είμαστε πλέον κοσμικό κράτος», ανέφερε ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2006 Τούρκος συγγραφέας, μιλώντας στην ανταποκρίτρια του BBC, Orla Guerin.

Στο ίδιο μήκος κύματος και μια από τις πιο γνωστές λογοτεχνικές φωνές στην Τουρκία που ζει στο Λονδίνο. Όπως εκτιμά η Ελίφ Σαφάκ, πρόκειται για μια πολιτική απόφαση «με κανένα σεβασμό στην ιστορία, κανένα σεβασμό στον πλουραλισμό».

«Αυτή η παγκόσμια κληρονομιά θα πρέπει να φυλάσσεται ως μουσείο, με ανοικτές τις πόρτες σε όλους και σε όλες τις θρησκείες. Ο θόλος της είναι αρκετά μεγάλος για να αγκαλιάσει την ανθρωπότητα», σημειώνει η συγγραφέας.

A very unfortunate,bad decision by Turkish government to convert #HagiaSophia into a mosque.With no respect to history,no respect to pluralism.This worldheritage should be a museum,doors open to everyone,people of all religions &none.Its dome is big enough to embrace ALL humanity pic.twitter.com/GvTo6zrX2G