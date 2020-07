Οι περισσότερες νοσηλεύτριες στη Χιλή, αφού ολοκληρώσουν την πολύωρη βάρδια τους φροντίζοντας τους ασθενείς με Covid-19, το μόνο που θέλουν είναι να επιστρέψουν στην οικογένειά τους, να φάνε και να κοιμηθούν.

Δεν ισχύει το ίδιο για την Νταμάρις Σίλβα η οποία, δύο φορές την εβδομάδα, όταν τελειώνει τη βάρδια της στις 6 το απόγευμα, βγάζει από τη θήκη του το βιολί της και επιστρέφει στον θάλαμο. Η 26χρονη περνά πολλές ώρες παίζοντας μουσική στους διαδρόμους του νοσοκομείου Ελ Πίνο, στη φτωχογειτονιά Λα Πιντάνα του Σαντιάγο. Προτιμά τα δημοφιλή, λατινοαμερικάνικα τραγούδια, για να αναπτερώσει λίγο το ηθικό των ασθενών –κάποιοι από τους οποίους νοσηλεύονται για εβδομάδες σε πολύ σοβαρή κατάσταση– αλλά και των εξαντλημένων συναδέλφων της.

