Περίπου 30.000 ύποπτους διερευνά η αστυνομία στη Γερμανία στο πλαίσιο έρευνας για την αποκάλυψη ενός δικτύου παιδεραστών στην περιοχή του δυτικού Μπέργκις Γκλάντμπαχ στη Γερμανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης στην πολιτεία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, η μονάδα διαδικτυακών εγκλημάτων «διερευνά 30.000 άγνωστους υπόπτους» για την υπόθεση.

«Θέλουμε να αποκαλύψουμε τους δράστες και τους υποστηρικτές της κακοποίησης παιδιών από την ανωνυμία του Διαδικτύου», ανέφερε το υπουργείο.

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι οι έρευνές τους αφορούν στη διανομή και κατοχή παιδικής πορνογραφίας καθώς και άλλες μορφές κακοποίησης.

#NRW-Justizminister Biesenbach in #LPKNRW:



"ZAC NRW ermittelt allein in dem Komplex #Kindesmissbrauch EK Berg in Bergisch Gladbach gegen 30.000 (!) unbekannte Tatverdächtige. Wir wollen Täter und Unterstützer von Kindesmissbrauch aus der Anonymität des Internets herauszerren." pic.twitter.com/QGzgwZtv5Q