Εξαίρεση στους αμερικανικούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω του κορωνοϊού αποτελεί ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος παραβρέθηκε σε προεκλογική ομιλία του Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι περιορισμοί δεν ίσχυσαν στην περίπτωση του αρχηγού του κόμματος του Brexit, επειδή η επίσκεψή του στη χώρα ήταν «προς το εθνικό συμφέρον».

Ο Φαράτζ ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Τάλσα της Οκλαχόμα το Σάββατο.

Πριν από την εκδήλωση, ο Φάρατζ είχε αναρτήσει στο Twitter «Στις ΗΠΑ, μόνο είκοσι τέσσερις ώρες από την Τάλσα».

In the USA, only twenty four hours from Tulsa. pic.twitter.com/9fQipWYr3a