Νέο κύμα οργής έχει πυροδοτήσει το βίντεο από την περσινή σύλληψη ενός υπόπτου, στη διάρκεια της οποίας ακούγεται να λέει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» πριν τελικά πεθάνει στο νοσοκομείο.

Το νέο υλικό, που τραβήχτηκε στις 20 Μαΐου 2019, έδωσε στη δημοσιότητα το αστυνομικό τμήμα της Οκλαχόμα μετά από αίτημα του Black Lives Matter. Σε αυτό φαίνονται τρεις αστυνομικοί να συλλαμβάνουν τον 42χρονο Ντέρικ Σκοτ, που ακούγεται να τους ζητά επανειλημμένα τα φάρμακά του, λέγοντας ταυτόχρονα πως δεν μπορεί να αναπνεύσει.

«Δεν με νοιάζει», ακούγεται να του απαντά κάποια στιγμή ένας από τους αστυνομικούς. «Μπορείς να αναπνεύσεις μια χαρά», προσθέτει μετά από λίγα λεπτά, ένας άλλος αστυνομικός.

Ο Ντέρικ Σκοτ, που στο βίντεο φαίνεται να έχει χάσει τις αισθήσεις του για αρκετά λεπτά, άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε. Η νεκροψία, που έχει στη διάθεσή του το αμερικανικό NBC News, αναφέρει ως αιτία θανάτου τον πνευμοθώρακα [σ.σ. Ο πνευμοθώρακας είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση κατά την οποία υπάρχει συσσώρευση αέρα υπό πίεση μέσα στην κοιλότητα του υπεζωκότα. Η κατάσταση εξελίσσεται ταχύτατα προκαλώντας αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιοαγγειακή κατάρρευση και τελικά, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, θάνατο].

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο, μετά από καταγγελία πως κάποιος μαύρος άντρας με όπλο καυγάδιζε με άλλα άτομα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας.

Το βίντεο δείχνει τον 42χρονο να τρέχει στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, με έναν από αυτούς να τον ρωτά αν έχει καθόλου όπλα. Όταν καταφέρνουν να τον πιάσουν και να του περάσουν χειροπέδες, ένας από τους αστυνομικούς φαίνεται να αφαιρεί ένα όπλο από την τσέπη του Σκοτ. Λίγο αργότερα, άλλος αστυνομικός φαίνεται να του κάνει ΚΑΡ.Π.Α. πριν φτάσουν οι πρώτες βοήθειες.

Δείτε το βίντεο [Προσοχή - Οι εικόνες μπορεί να ενοχλήσουν]:

Σύμφωνα με την νεκροψία, η μεταχείριση των αστυνομικών δεν προκάλεσε «θανάσιμο τραύμα», ενώ αναφέρονται επίσης άλλοι «σημαντικοί» παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό του, μεταξύ άλλων πρόσφατη χρήση μεθαμφεταμίνης, άσθμα, εμφύσημα και καρδιακές παθήσεις. Ο τρόπος θανάτου του καταχωρήθηκε ως «αδιευκρίνιστος».

Ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της Οκλαχόμα εξήγησε πως η έρευνα που διενεργήθηκε για το περιστατικό απάλλαξε τους τρεις αστυνομικούς από τις κατηγορίες ανάρμοστης συμπεριφοράς. Όσο για το σχόλιο του αστυνομικού «δεν με νοιάζει», το απέδωσε στην «ένταση της στιγμής». «Οπωσδήποτε αυτό μπορεί να είναι κάτι που λέει ένας αστυνομικός. Απλώς καταλάβετε πως οι αστυνομικοί παλεύουν με κάποιον εκείνη τη στιγμή», ανέφερε ο ίδιος.

Ωστόσο ντόπιοι ακτιβιστές αλλά και συγγενείς του 42χρονου αμφισβητούν τα λεγόμενα των αρχών. Ο θείος του Σκοτ, μιλώντας στο KFOR, δήλωσε «ενοχλημένος από το πώς μεταχειρίστηκαν την ζωή του», ενώ η μητέρα του ζητά δικαιοσύνη για τον γιο της.

Derrick Ollie Scott’s story here in Oklahoma on GMA this morning. His mother Vickey Scott talked to us about seeing the body cam video 13 months after his arrest. He later died. #gma . @koconews https://t.co/kSPjv5G97K pic.twitter.com/UH4JGcYdxj

Derrick Scott (42): “I can’t breathe”



Cop: “I don’t care”



It’s not a few bad apples, it’s a rotten crop. Nothing is more revealing than those words “I don’t care”... and THAT is exactly why people have to keep saying #BlackLifesMatters, until it does.https://t.co/Wl43YHOXSb