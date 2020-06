Αστυνομικής βίας συνέχεια στις ΗΠΑ με δύο αξιωματικούς να σπρώχνουν έναν 75χρονο διαδηλωτή, ο οποίος παραμένει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Σε βάρος των δύο αστυνομικών στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, οι οποίοι καταγράφηκαν σε βίντεο να σπρώχνουν τον άνδρα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη ποινική ευθύνη, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την εκπρόσωπο Τύπου της εισαγγελίας της περιοχής.

«Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Ίρι συνεχίζει την έρευνα για το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο έξω από το δημαρχείο το βράδυ της Πέμπτης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός διαδηλωτή», είπε η Κέιτ Μούρο σε μια ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το περιστατικό που συνέβη χθες ήγειρε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της αστυνομίας, μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολις, ο οποίος πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα.

Watch these Buffalo police officers shove a peaceful protester to ground, causing him to bleed. They then do absolutely nothing to help him, as they are trained to do. This is evil. pic.twitter.com/ibnqoP2Dc2