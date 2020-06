Μικρή αναφορά στον Τζορτζ Φλόιντ έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της σημερινής του συνέντευξης τύπου.

Η δεύτερη κατά σειρά, που δεν επιτρέπει ερωτήσεις από δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ γιόρτασε μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία έδειξε ότι προστέθηκαν περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού και προέβλεψε ότι η οικονομία θα ανακτήσει όλες τις χαμένες θέσεις εργασίας της μέχρι το επόμενο έτος.

«Η ισότητα στη δικαιοσύνη σύμφωνα με το νόμο πρέπει να σημαίνει ότι κάθε Αμερικανός έχει ίση μεταχείριση σε κάθε επαφή με την επιβολή του νόμου ανεξάρτητα από τη φυλή. Όλοι είδαμε τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβαίνει.

"Equal justice under the law must mean that every American receives equal treatment in every encounter with law enforcement regardless of race…Hopefully #GeorgeFloyd is looking down right now & saying this is a great thing that's happening for our country…in terms of equality" pic.twitter.com/7rNQ4EX8Gq