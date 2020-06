Ισραηλινά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον Λίβανο και βομβάρδισαν στρατιωτική βάση στη συριακή επαρχία Χάμα, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης. Για νεκρούς κάνει λόγο το Συριακό Παρατηρητήριο.

Συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργά σήμερα ότι ισραηλινά αεροσκάφη, πετώντας πάνω από τον Λίβανο, έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη βορειοδυτική συριακή επαρχία Χάμα, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές, στην τελευταία κλιμάκωση των ισραηλινών επιδρομών τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συριακή αεράμυνα αναχαίτισε επίθεση πυραύλων άγνωστης προέλευσης σε μια πόλη στη βορειοδυτική επαρχία Χάμα.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι πύραυλοι έπληξαν τα προάστια της πόλης Μασγιάφ. Το Ισραήλ έχει εντείνει τους τελευταίους δύο μήνες τις επιθέσεις σε ύποπτους ιρανικούς στόχους στο έδαφος της Συρίας.

A video of an Israeli Air Force fighter jet passing through the skies of #Hama, #Syria, 15 km from the S-400 air defense system pic.twitter.com/BCHJgrd5NX