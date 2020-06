View this post on Instagram

'I guess he doesn't know how to fiddle.' 🌭 Cartoon and caption by @Geoff.Coates, 24 May 2020 (sadochicken.com) • Panel 2: Front page of @NYDailyNews, Sunday, May 24, 2020 • 3: Two of the 27 tweets Trump posted between 2011 and 2016 about Obama golfing 🙄 • 4: Repost @jefftiedrichtweets, 23 May 2020