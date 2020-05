Viral έγινε η ψηφοφορία που διοργάνωσε μία οικογένεια στις ΗΠΑ για το χρώμα με το οποίο θα βάψει τις προσόψεις του σπιτιού της.

Πιθανόν δεν υπάρχει καλύτερη περίοδος από αυτήν της καραντίνας, για να κάνει κάποιος δουλειές στο σπίτι ή ακόμα και να ανακαινίσει τμηματικά. Για την οικογένεια Landreth, από το Πόρτλαντ των ΗΠΑ, το βάψιμο του σπιτιού συνέπεσε με μία εργασία που έπρεπε να κάνει για το σχολείο, πάνω στην τεκμηρίωση δεδομένων, ένα από τα νεότερα μέλη της, η Grace.

«Δεν θέλουμε να γίνουμε αυτοί οι γείτονες που έχουν αυτό το φανταχτερό, άσχημο σπίτι που βλέπουν όλοι κάθε ημέρα», δήλωσε ο Brian Landreth στο KGW8. «Θεωρήσαμε καλύτερο να ρωτήσουμε τους γείτονές μας ποιο χρώμα προτιμούν.»

Έτσι η οικογένεια αποφάσισε να βάψει δοκιμαστικά πέντε χρώματα στην πρόσοψη του σπιτιού της και να δημιουργήσει έναν κωδικό QR. Οι γείτονες που θα περνούσαν από το σημείο θα σάρωναν τον κωδικό και μέσω ενός Google Doc θα ψήφιζαν το χρώμα που προτιμούσαν.

«Βοηθήστε μας να διαλέξουμε χρώμα», έγραψε η οικογένεια.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς ένας γείτονας των Landreth, ο Michal Naka, φωτογράφισε τον τοίχο του σπιτιού και «ανέβασε» τη φωτογραφία στο Twitter.

My neighbor is crowdsourcing their next house color: pic.twitter.com/WH06RmjWd2