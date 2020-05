Χάος σε αρκετές Αμερικανικές πολιτείες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς. Περισσότεροι από 500 στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς κατευθύνονται προς τη Μινεάπολις, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η Εθνική Φρουρά της Μινεσότα ανακοίνωσε στο Twitter ότι τα στρατεύματα έχουν ενεργοποιηθεί, καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στο St. Paul και τη Μινεάπολις.

«Έχουμε ενεργοποιήσει περισσότερους από 500 στρατιώτες στο St. Paul, στη Μινεάπολις και στις γύρω κοινότητες. Η αποστολή μας είναι να προστατεύσουμε τη ζωή, να διατηρήσουμε την περιουσία και το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης. Ένας βασικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα μπορούν να ανταποκρίνονται σε κλήσεις» ανέφερε η ανάρτηση.

BREAKING NEWS: The National Guard has arrived in #Minneapolis amid violent riots. Police have abandoned 5 precincts in the city. Multiple structures are on fire.#minneapolisriots #GeorgeFloyd pic.twitter.com/oZontkoJzj — BNL NEWS (@BreakingNLive2) May 29, 2020

We have activated more than 500 soldiers to St. Paul, Minneapolis and surrounding communities. Our mission is to protect life, preserve property and the right to peacefully demonstrate. A key objective is to ensure fire departments are able to respond to calls. — MN National Guard (@MNNationalGuard) May 29, 2020

«Δεν αντέχω και βλέπω αυτό να συμβαίνει σε μια μεγάλη Αμερικανική Πόλη, τη Μινεάπολις. Ολική έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος Ριζοσπαστικός Αριστερός Δήμαρχος, Τζέικομπ Φράι, θα πάρει μέτρα και θα φέρνει την Πόλη υπό έλεγχο, ή θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα τελειώσω εγώ τη δουλειά» έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Στις φλόγες το αστυνομικό τμήμα

Την ίδια ώρα η αστυνομία της Μινεάπολις εκκένωσε όλο το κτήριο του 3ο ΑΤ λίγο μετά τις 10 μ.μ. τοπική ώρα «προς το συμφέρον της ασφάλειας του προσωπικού μας», σύμφωνα με δήλωση του John Elder, διευθυντή του Γραφείου Ενημέρωσης του τμήματος.

«Οι διαδηλωτές μπήκαν βίαια στο κτίριο και πυροδότησαν πολλές πυρκαγιές», είπε ο Elder.

Η φωτιά, που μαίνεται, φαίνεται να έχει ήδη κάψει το μισό κτίριο, με το πλήθος των διαδηλωτών έξω να πανηγυρίζουν και να ανάβουν πυροτεχνήματα.

Λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ (τοπική ώρα) οι διαδηλώσεις έβαλαν φωτιά στο 3ο αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολις, όπου υπηρετούσαν οι αστυνομικοί που δολοφόνησαν τον Τζορτζ Φλόντ.

Στις φλόγες και άλλα αστυνομικά τμήματα καθώς η αστυνομία εγκαταλείπει τα κτίρια εν μέσω ταραχών.

BREAKING NEWS: Massive fire at a Walmart in #Minneapolis amid riots. Multiple police stations are burning as 5 precincts have been abandoned.#minneapolisriots #GeorgeFloyd #MinneapolisRiot pic.twitter.com/JNfVl9bwyC — BNL NEWS (@BreakingNLive2) May 29, 2020

Η αστυνομία είχε δημιουργήσει έναν φράχτη γύρω από την περίβολο του 3ου ΑΤ νωρίτερα, αλλά δεν κατάφερε να απωθήσει το μαινόμενο πλήθος.

«Η περίβολος καίγεται. Δεν γνωρίζουμε πού είναι η αστυνομία», δήλωσε η ανταποκριτής του CNN, Σάρα Σίντνερ.

«Ακούγεται συναγερμός για πυρκαγιά. Οι άνθρωποι πανηγυρίζουν και πετούν πυροτεχνήματα καθώς καίγεταιτο κτίριο». πρόσθεσε.

«Είναι μια επικίνδυνη και ευμετάβλητη κατάσταση εδώ. Νομίζω ότι η αστυνομία το γνωρίζει αυτό» είπε η ανταποκρίτρια.

Protesters breached the Minneapolis police precinct in the neighborhood where George Floyd died in police custody, setting fire to the building as dozens watched it burn late Thursday https://t.co/MJ0JibRJFh pic.twitter.com/nV535R5sVL — TIME (@TIME) May 29, 2020

Αναφορές για πυροβολισμούς στο Κεντάκι

Έκρυθμη η κατάσταση και στο Κεντάκι με αναφορές για πυροβολισμούς σε πλήθος διαδηλωτών.

Αυτό που ξεκίνησε ως ειρηνική διαμαρτυρία τώρα κλιμακώνεται, με αναφορές για ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με συνέντευξη Τύπου της αστυνομίας του Louisville στο Κεντάκι.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Jessie Halladay, έκανε λόγο για πυροβολισμούς που ακούστηκαν από τους διαδηλωτές, οι οποίοι φέρονται να έχουν μπλοκάρει λεωφορεία, να έχουν διακόψει την κυκλοφορία και να πετούν μπουκάλια σε αξιωματικούς, είπε.

Η δολοφονία Φλόιντ

Το φονικό συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας και βιντεοσκοπήθηκε από περαστικούς που ακούγονται να παρακαλούν τους αστυνομικούς να αφήσουν τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook Live διακρίνεται ο άνδρας, πεσμένος μπρούμυτα στο έδαφος δίπλα στο περιπολικό, με έναν αστυνομικό να τον έχει ακινητοποιήσει βάζοντας το γόνατό του στον λαιμό του.

Για αρκετά λεπτά ο Φλόιντ διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, βογγά και βαριανασαίνει, ενώ ο αστυνομικός του απαντά να «κάτσει ήσυχος». Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατάει σε απόσταση τους περαστικούς που αρχίζουν να φωνάζουν όταν ο Τζορτζ Φλόιντ σταματάει να κινείται.

«Δεν αναπνέει πια, δεν κινείται, πάρτε τον σφυγμό του», ακούγεται να επαναλαμβάνει ένας άνδρας, όμως οι αστυνομικοί περιμένουν το ασθενοφόρο που φτάνει μετά από αρκετά λεπτά. Ο Φλόιντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου κατέληξε λίγο αργότερα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας υποστήριξε ότι ο άνδρας αντιστάθηκε στους αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν αφού κλήθηκαν στο σημείο επειδή κυκλοφορούσε μεθυσμένος στον δρόμο.

Με πληροφορίες του CNN/CBSΝ/Minneapolis Star-Tribune/lawenforcementtoday.com