Ένας πρώην αστυνομικός και ο γιος του συνελήφθησαν χθες στις ΗΠΑ, για την ανθρωποκτονία ενός ανυποψίαστου νέου άνδρα που έτρεχε στον δρόμο κάνοντας γυμναστική, με τις αρχές να εξετάζουν ρατσιστικά κίνητρα.

Ο Γκρέγκορι ΜακΜάικλ, 64 ετών, και ο γιος του Τράβις, 34, συνελήφθησαν χθες στην πολιτεία Τζόρτζια και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία ενός μαύρου νεαρού, του Αμάντ Άρμπερι, ενώ η υπόθεση που προκάλεσε οργή και αγανάκτηση στην κοινότητα, μετά την κυκλοφορία ενός ερασιτεχνικού βίντεο από την εν ψυχρώ δολοφονία του θύματος. Η οικογένεια ζητά να διερευνηθεί η δολοφονία ως έγκλημα μίσους.

«Ο Γκρέγκορι ΜακΜάικλ και ο Τράβις ΜακΜάικλ συνελήφθησαν από το Γραφείο Έρευνας της Τζόρτζια και θα προφυλακιστούν για τον φόνο του Αμάντ Άρμπερι στην πόλη Μπράνσγουικ, ο οποίος διαπράχθηκε την 23η Φεβρουαρίου», ενημέρωσε η υπηρεσία με ανακοίνωσή της.

Ο φόνος μαγνητοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο από μάρτυρα, που δεν έχει κατονομαστεί, καθώς πλησίαζε τον τόπο του εγκλήματος με αυτοκίνητο. Το βίντεο, διάρκειας 28 δευτερολέπτων, διαδόθηκε ευρύτατα τις τελευταίες ημέρες και το περιεχόμενό του, που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το τι συνέβη, προκάλεσε αγανάκτηση διότι η αστυνομία και η εισαγγελία δεν ανέλαβαν δράση, δεν συνέλαβαν τους ΜακΜάικλ.



Ο τρίτος εισαγγελέας που ορίστηκε να χειριστεί την υπόθεση, αφού δύο άλλοι εισαγγελικοί λειτουργοί προτίμησαν να αυτοεξαιρεθούν, είπε την Τετάρτη ότι θα ζητούσε να σχηματιστεί σώμα ενόρκων για να εξετάσει τις κατηγορίες σε βάρος των δύο λευκών. Όμως νομικοί εξηγούν πως η σύλληψη και η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος των δύο ανδρών χθες καθιστούν αχρείαστη τη διαδικασία αυτή.



Πολιτικοί, αστέρες του αθλητισμού, διασημότητες και απλοί χρήστες του Διαδικτύου απαιτούσαν χθες να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δύο άνδρες για τη δολοφονία του 25χρονου Αμάντ.

Όπως κατέγραψε αστυνομική αναφορά, ο Γκρέγκορι ΜακΜάικλ υποστήριξε πως πέρασε το θύμα του για «κλέφτη», που «κόμπαζε» μπροστά στο σπίτι του. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως πήρε το πιστόλι του και ο γιος του μια επαναληπτική καραμπίνα κι άρχισαν να τον καταδιώκουν, υποστηρίζοντας πως ο νέος άνδρας «επιτέθηκε βίαια» στον γιο του, που τον πυροβόλησε δύο φορές.



Στο βίντεο που καταγράφει τη δολοφονία, ο Αμάντ Άρμπερι φαίνεται να τρέχει κατά μήκος ενός δρόμου στο Μπράνσγουικ. Ενώ αλλάζει κατεύθυνση για να αποφύγει ανοιχτό ημιφορτηγό, στην καρότσα του οποίου στέκει όρθιος ένας άνδρας, τον σταματάει ένας δεύτερος και τον ακινητοποιεί. Ο Αμάντ προσπαθεί να τον απωθήσει. Ακούγεται ένας πυροβολισμός. Κατόπιν ένας δεύτερος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα οργής στις ΗΠΑ. Ενδεικτική η ανάρτηση που έκανε ο σταρ του NBA, Λεμπρόν Τζέιμς, γράφοντας μεταξύ άλλων «Μας κυνηγούν κυριολεκτικά κάθε ημέρα, κάθε φορά που βγαίνουμε από την άνεση των σπιτιών μας. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε για τζόκινγκ».

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the..... pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn