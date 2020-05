Με στόχο τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, κυβερνήσεις, οργανώσεις, τράπεζες, διασημότητες ξεκίνησαν να συγκέντρωνουν χρήματα, στο πλαίσιο παγκόσμιου διαδικτυακού μαραθωνίου, για την έρευνα ανάπτυξης εμβολίου και θεραπειών κατά του κορωνοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα αυτού του «διαδικτυακού μαραθωνίου» στις 16.00 (ώρα Ελλάδας), ανακοινώνοντας ότι συνεισφέρει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ακολούθησαν η Γαλλία και η Γερμανία, προσφέροντας 500 εκατ. και 525 εκατ., αντιστοίχως. Λίγες ώρες αργότερα, είχαν συγκεντρωθεί 7,4 δισ.ευρώ..

«Τα καταφέραμε! Συγκεντρώσαμε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ» σε συνεισφορές, δήλωσε, προσθέτοντας πως η Μαντόνα προσέφερε 1 εκατομμύριο ευρώ.

«Αυτό θα βοηθήσει να δοθεί ώθηση σε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια συνεργασία», συμπλήρωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

