Ο 23χρονος από την περιοχή Ουτάρ Πραντές αψήφησε τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν στην Ινδία λόγω του κορωνοϊού και διήνυσε απόσταση 100χλμ με το ποδήλατό του για να παντρευτεί.

Ο Καλκού Πρατζαπάτι δεν ακύρωσε την ημερομηνία του γάμου του παρά τις κυβερνητικές απαγορεύσεις λόγω του κορωνοϊού για να τηρήσει την γαμήλια υπόσχεσή του, ακόμα και αν χρειάστηκε να καλύψει 100 χλμ με το ποδήλατό του να φτάσει στη νύφη.

Ο 23χρονος από το χωριό Pauthiya στην περιφέρεια Hamirpur περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή για να λάβει ειδική άδεια από τη διοίκηση για τον γάμο του στις 25 Απριλίου.

Όμως, επειδή η άδεια δεν ερχόταν αποφάσισε να πάει μόνος του με το ποδήλατό του στη νύφη, στη γειτονική περιοχή Mahoba.

«Δεν λάβαμε άδεια από την τοπική αστυνομία για το γάμο. Δεν είχα άλλη επιλογή παρά να πάω με ποδήλατο, μόνος μου », είπε ο Πρατζαπάτι.

«Αυτοί οι άνθρωποι (τα πεθερικά του) είχαν επίσης τυπώσει προσκλητήρια γάμου και ήταν έτοιμοι για το μυστήριο την συγκεκριμένη ημερομηνία».

Ο γάμος είχε καθοριστεί πριν από τέσσερις - πέντε μήνες. Η οικογένεια της νύφης τηλεφώνησε για την τελετή και ο Πρατζαπάτι συμφώνησε, είπε ο πατέρας του 23χρονου.

Kalku Prajapati of Pauthiya village in Hamirpur district pedal 100 km to reach his bride's home in order to solemnise his wedding. Interestingly, after the wedding was performed, he had to carry his newlywed wife on the same bicycle as pillion.#coronavirus #coronawedding @DDLJ pic.twitter.com/wL8BONHyd3