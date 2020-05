Εκατοντάδες διαδηλωτές, κάποιοι από αυτούς οπλισμένοι, μπήκαν στο Καπιτώλιο του Μίσιγκαν και διαμαρτυρήθηκαν κατά του lockdown.

Στο Μίσιγκαν η οπλοφορία είναι νόμιμη και επιτρέπεται να φέρει κάποιος όπλο εντός του Καπιτωλίου. Η αστυνομία, αφού έλεγξε τη θερμοκρασία τους, επέτρεψε σε κάποιους από τους διαδηλωτές να μπουν εντός του κτιρίου στο οποίο γινόταν συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών.

Πρόσφατα, η κυβερνήτης του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ παρέτεινε την καραντίνα έως τις 15 Μαΐου. Η πολιτεία έχει πληγεί σφοδρά από τον κορωνοϊό, καθώς ήδη 3.788 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τα κρούσματα ξεπερνούν τα 41.000.

«Αφήστε μας να δουλέψουμε», ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους δεν φορούσαν μάσκα και δεν τηρούσαν αποστάσεις. Βασικό αίτημα της διαμαρτυρίας ήταν να ανοίξουν από σήμερα τα καταστήματα.

Μία γερουσιαστής ανέφερε ότι κάποιοι συνάδελφοί της φόρεσαν αλεξίσφαιρο γιλέκο. «Ακριβώς από πάνω μου, άνδρες με τουφέκια μας φωνάζουν. Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου που έχουν αλεξίσφαιρα γιλέκα τα φόρεσαν», έγραψε στο Twitter η Ντέινα Πολεχάνσκι, δημοσιεύοντας φωτογραφία με διαδηλωτές.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs