Καθώς η Γερμανία κάνει από σήμερα τα πρώτα, μικρά, βήματα προς την κανονικότητα, καταγράφηκαν άλλοι 110 θάνατοι από κορωνοϊό στη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκαν 1.775 νέα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Robert Koch. Ο ημερήσιος απολογισμός των νεκρών είναι μικρότερος από εκείνο των δύο προηγούμενων ημερών, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μειώνεται και ο αριθμός των κρουσμάτων. Έως τώρα στη Γερμανία έχουν χάσει τη ζωή τους 4.404 άνθρωποι από τον ιό, ενώ τα κρούσματα φτάνουν τα 141.672.

Από σήμερα αρχίζει η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων στη Γερμανία. Πάντως, ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν τόνισε πως η τήρηση των αποστάσεων αλλά και οι αυστηρότεροι κανόνες υγιεινής θα παραμείνουν σε ισχύ για μήνες.

«Μέχρι να βρεθεί εμβόλιο, θα πρέπει να προσέχουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους», δήλωσε ο Γενς Σπαν, ενώ κάτι αντίστοιχο είχε τονίσει και η Άνγκελα Μέρκελ, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ανακοίνωσε το πλάνο για τη χαλάρωση των μέτρων που είχαν επιβληθεί για τον κορωνοϊό.

Η αρχή γίνεται σήμερα με τα καταστήματα έως 800 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία θα υποδεχθούν τους πρώτους πελάτες τους έπειτα από περίπου ένα μήνα. Παράλληλα ανοίγουν αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, καταστήματα ποδηλάτων και βιβλιοπωλεία. Τα σχολεία θα αρχίσουν να ανοίγουν από τις 4 Μαΐου.

