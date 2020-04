Ξεπέρασε τους 12.000 οι νεκροί από κορωνοϊό στη Βρετανία, ενώ εκπρόσωποι των οίκων ευγηρίας έκαναν λόγο για «σιωπηλούς θανάτους» στις δομές.

Τα νεότερα στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας καταγράφουν ακόμα 778 θανάτους το 24ωρο έως τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, που ανεβάζουν το συνολικό αριθμό στους 12.107. Ο νεότερος απολογισμός, που αφορά μόνο τους θανάτους στα νοσοκομεία, έρχεται μετά από τη δημοσιοποίηση στοιχείων από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS) που ανέφεραν πως ο αριθμός των θανάτων λόγω κορωνοϊού στην Αγγλία και στην Ουαλία έως και τις 3 Απριλίου ήταν 6.235. Κοινώς, 15% περισσότεροι από εκείνους που είχαν καταγραφεί στα νοσοκομεία και ανακοινωθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

Έως σήμερα το πρωί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ανέλθει σε 93.873, επί συνόλου 302.599 εξετασθέντων πολιτών.

As of 9am 14 April, 382,650 tests have concluded, with 14,982 tests on 13 April.



302,599 people have been tested of which 93,873 tested positive.



As of 5pm on 13 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 12,107 have sadly died. pic.twitter.com/xK3AdMiVZC