Πέθανε η Αμερικανίδα υπάλληλος του Πενταγώνου που έφερε στο φως της δημοσιότητας την «ανάρμοστη σχέση» μεταξύ του Μπιλ Κλίντον και της Μόνικα Λεβίνσκι.

Η Λίντα Τριπ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 70 χρόνων από καρκίνο στο πάγκρεας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Οι ηχογραφήσεις της από τις συνομιλίες της με τη Μόνικα Λεβίνσκι χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία στο πλαίσιο της δίκης αποπομπής του τότε προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Η πρώην υπάλληλος του Πενταγώνου διατηρούσε φιλική σχέση με τη Λεβίνσκι, παρά την ηλικιακή διαφορά των 25 χρόνων μεταξύ τους. Όταν έμαθε πως η νεαρή τότε ασκούμενη στον Λευκό Οίκο είχε σεξουαλική σχέση με τον πρόεδρο, το 1997, άρχισε να ηχογραφεί κρυφά τις συνομιλίες της μαζί της.

Η Τριπ παρέδωσε στη συνέχεια τις ηχογραφήσεις στον Κένεθ Σταρ, ειδικό εισαγγελέα που ηγήθηκε της ευρείας έρευνας στην υπόθεση Κλίντον.

Η Τριπ ήταν επίσης εκείνη που είχε αποκαλύψει τον περιβόητο λεκέ από σπέρμα πάνω στο μπλε φόρεμα της τότε 22χρονης Λεβίνσκι, λεπτομέρεια που ανάγκασε τον Κλίντον να παραδεχτεί την ανάρμοστη σχέση με την ασκούμενή του.

Το σεξουαλικό σκάνδαλο έφερε τον πρώην πρόεδρο ενώπιον Γερουσίας με την κατηγορία της ψευδορκίας, σε μία έντονη πολιτική σελίδα της σύγχρονης ιστορίας των ΗΠΑ που δίχασε την αμερικανική κοινή γνώμη.

Η Τριπ επέμεινε πως τo κίνητρό της, να παράσχει τις πληροφορίες αυτές στον ειδικό εισαγγελέα, ήταν το καθήκον στην πατρίδα. Ωστόσο, οι επικριτές την κατηγόρησαν για προδοσία της φιλίας της με τη Λεβίνσκι και υπονόμευση της αμερικανικής διοίκησης.

Οι κρυφές ομολογίες και τα ατελείωτα τηλεφωνήματα

Στις πολύωρες τηλεφωνικές συνομιλίες τους γέλαγαν και έκλαιγαν μαζί. Κάποια στιγμή, η Λεβίνσκι της ζήτησε να τη βοηθήσει στη διόρθωση μιας ερωτικής επιστολής που είχε γράψει στον Κλίντον: «Όμορφε, είσαι απόμακρος τους τελευταίους μήνες και με έχεις αποκλείσει. Δεν ξέρω το γιατί. Είναι επειδή δεν σου αρέσω πια; Ή επειδή φοβάσαι» έγραφε χαρακτηριστικά.

Η Τριπ την παρηγόρησε πως ο Κλίντον θα της τηλεφωνούσε, οδηγώντας τη νεαρή Λεβίνσκι να της πει: «Λίντα, αν ποτέ θελήσω ξανά να κάνω σχέση με παντρεμένο, ιδίως πρόεδρο, σε παρακαλώ, πυροβόλησέ με».

Σε μία άλλη μακρά τηλεφωνική τους επαφή, η Τριπ έχοντας αποφασίσει τις ενέργειές της, «προβλέπει» το τέλος της φιλίας τους: «Νιώθω πως σε μαχαιρώνω πισώπλατα» είχε πει η Τριπ στην Λεβίνσκι στις 22 Δεκεμβρίου του 1997, όπως καταγράφεται στις 68 σελίδες της απομαγνητοφωνημένης εκείνης συνομιλίας: «Και γνωρίζω πως στο τέλος όλου αυτού, αν χρειαστεί να προχωρήσω, δεν θα μου ξαναμιλήσεις ποτέ ξανά».

«Λυπάμαι πραγματικά για όλα όσα συνέβησαν και μισώ τη Λίντα Τριπ» είχε πει στην κατακλείδα της κατάθεσής της στη δίκη του Κλίντον, το 1998, η ίδια η Λεβίνσκι.

Παρόλα αυτά, όταν πληροφορήθηκε για την ασθένειά της, η 47χρονη Λεβίνσκι τουίταρε: «Ανεξαρτήτως των όσων έγιναν στο παρελθόν και πληροφορούμενη πως η Λίντα Τριπ πάσχει από σοβαρή ασθένεια, εύχομαι για την ανάρρωσή της. Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό για την οικογένειά της».

no matter the past, upon hearing that linda tripp is very seriously ill, i hope for her recovery. i can’t imagine how difficult this is for her family.