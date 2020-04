Ο Χασάν Ακάντ, έψαχνε έναν τρόπο να βοηθήσει με τον τρόπο του στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού και να ενισχύσει τους εργαζόμενους του εθνικού συστήματος υγείας. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει καθαριστής σε νοσοκομείο του Λονδίνου.

Ο 23χρονος Ακάντ είναι από τη Συρία και έφτασε στη Βρετανία πριν από τέσσερα χρόνια. Είχε καταγράψει το επικίνδυνο ταξίδι του, μαζί με άλλους πρόσφυγες, σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC το οποίο βραβεύθηκε με Bafta.

«Τιμή μου ότι εντάχθηκα στον στρατό των καθαριστών που απολυμαίνουν τις πτέρυγες του κορωνοϊού στο τοπικό νοσοκομείο, μετά την εκπαίδευσή μου. Το Λονδίνο είναι το σπίτι μου από τότε που έφυγα από τη Συρία και το ελάχιστο που μπορώ να κάνω είναι να εξασφαλίσω ότι οι γείτονές μου και το εκπληκτικό προσωπικό του εθνικού συστήματος υγείας είναι ασφαλείς», έγραψε στο Twitter.

Honoured to join an army of cleaners disinfecting Covid wards our local hospital after receiving training. London has been my home since leaving Syria, and the least I can do is making sure my neighbours and the amazing NHS staff are safe and sound. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/7XkBwSiXW8