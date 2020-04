Η κατάσταση του Μπόρις Τζόνσον είναι σταθερή κατάσταση και δεν έχει εκδηλώσει πνευμονία, ενημέρωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με τη νοσηλεία του βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται στην εντατική από το βράδυ της Δευτέρας, όταν επιδεινώθηκαν τα συμπτώματα του κορωνοϊού.

Το μεσημέρι της Τρίτη, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε πως ο Τζόνσον δεν έχει εκδηλώσει πνευμονία.

Ο εκπρόσωπος τόνισε πως η κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι ο ίδιος παραμένει αισιόδοξος σε καλή ψυχολογική κατάσταση: «Ο πρωθυπουργός λαμβάνει τη θεραπεία του και αναπνέει κανονικά χωρίς βοήθεια. Δεν χρειάστηκε μηχανική υποστήριξη».

Νωρίτερα, δύο ανεπίσημες πηγές είχαν δηλώσει πως δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον.

Στον Τζόνσον παρασχέθηκε οξυγόνο χθες, Δευτέρα, και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο κεντρικό Λονδίνο, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων που ελήφθησαν σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, έπειτα από επιδείνωση της κατάστασής του.

Ανάμεσα σε πολλούς ηγέτες, ευχές για ανάρρωση απηύθυνε στον Μπόρις Τζόνσον και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με μήνυμά του μέσω twitter.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Μπόρις Τζόνσον, καθώς όλοι του ευχόμαστε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ο κόσμος στέκεται ενωμένος στη μάχη κατά του Covid-19», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Our thoughts are with @BorisJohnson as we all wish him a speedy and full recovery. In these difficult times, the world stands united in the fight against Covid-19.