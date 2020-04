Είναι ένα από τα εμβληματικά σημεία του Λονδίνου, πάνω στο οποίο περπάτησαν και φωτογραφήθηκαν τέσσερις θρύλοι: Η διάβαση της Abbey Road που έγινε εξώφυλλο του ομώνυμου δίσκου του 1969 των Beatles, είχε ξεθωριάσει από το χρόνο και τα εκατομμύρια βήματα.

Όμως, καθώς οι δρόμοι του Λονδίνου είναι έρημοι, λόγω των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση Τζόνσον, ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους εργαζόμενους του δήμου να ξαναδώσουν στη θρυλική διάβαση το αλλοτινό της χρώμα.

«Πρόκειται για μία εξαιρετικά πολυσύχναση διάβαση και ξαναβάψαμε τις γραμμές για καλύτερη ορατότητα και ασφάλεια σε οδηγούς και πεζούς» ανέφερε ο εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου του Γουεστμίνστερ που εξήγησε πως η περιορισμένη κυκλοφορία, λόγω των έκτακτων μέτρων, διευκόλυνε τις εργασίες.

Τα χρόνια πέρασαν και η διάβαση που βρίσκεται ακριβώς έξω από τα παγκοσμίου φήμης Abbey Road Studios στο βορειοδυτικό Λονδίνο, ξεθώριασε και ποτέ δεν βρέθηκε ο χρόνος για να ανανεωθεί το χρώμα της καθώς είναι ένα από πλέον πολυσύχναστα μέρη του Λονδίνου και αμέτρητοι θαυμαστές της μπάντας επισκέπτονταν το σημείο για μία φωτογραφία στον δρόμο που διέσχιζαν τα διάσημα «Σκαθάρια».

Τώρα όμως λόγω της πανδημίας Covid-19 ο κόσμος μένει στα σπίτια του και οι τουρίστες δεν επισκέπτονται το σημείο, έτσι βρέθηκε ο χρόνος ώστε η διάβαση να αποκτήσει και πάλι το ζωηρό της χρώμα.

That odd fluke when you turn up to photograph an empty #abbeyroad and stumble across a team refreshing the iconic zebra crossing. @thebeatles @GettyImagesNews pic.twitter.com/RiW0NfJBeE