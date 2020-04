Νεκροί θεωρούνται από τις επίσημες αρχές η εγγονή του Ρόμπερτ Κένεντι και ο μικρός γιος της, καθώς απέβησαν άκαρπες οι προσπάθειες εντοπισμού τους.

Η κατάρα των Κένεντι φαίνεται πως συνεχίζεται με νέα θύματά της την Μέιβ Κένεντι Μακκίν, 40 χρονών και τον γιο της Γκιντεόν, 8 ετών, που αγνοούνταν από την Πέμπτη.

Εξαφανίστηκαν ενώ έκαναν κανό στο νότιο ποταμό του Μέριλαντ, κοντά στον κόλπο Chesapeake, δήλωσε ο κυβερνήτης Larry Hogan την Παρασκευή.

Το Λιμενικό Σώμα, η αστυνομία και οι πυροσβέστες άρχισαν αμέσως την έρευνα, αλλά δεν εντόπισαν κάτι.

«Η ηρωική προσπάθεια των αρχών συνεχίστηκε για περισσότερες από 24 ώρες και οι πιθανότητες να έχουν επιβιώσει είναι απίστευτα μικρές. Είναι σαφές ότι η Μέιβ και ο Γκιντεόν έχουν πεθάνει» έγραψε μεταξύ άλλων σε ένα μακροσκελές μήνυμά του στο Facebook, ο σύζυγός της Ντέιβιντ ΜακΚίν.

Η επιχείρηση διάσωσης έχει μετατοπιστεί τώρα σε προσπάθεια εντοπισμού των σορών τους, δήλωσε η Κάθλιν Κένεντι Τάουνσετ, μητέρα και γιαγιά των δύο αγνοουμένων.

Ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι ο 3ος, σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε «Σε αγαπάμε Μέιβ. Σε αγαπάμε Γκιντεόν. Η οικογένειά μας έχασε δύο από τα πιο φωτεινά της πρόσωπα. Είμαστε ευγνώμονες για τις προσευχές σας. Κρατήστε σφιχτά κοντά σας τους δικούς σας».

