Ελάφια, ρακούν, γαλοπούλες και άλλα πλάσματα που υπό φυσιολογικές συνθήκες μοιάζουν αταίριαστα στο χάος των αστικών κέντρων, κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους των έρημων, λόγω καραντίνας για τον κορωνοϊό, μεγαλουπόλεων.

Στη Νάρα της Ιαπωνίας τα ελάφια περιφέρονταν στους δρόμους της πόλης και τους σταθμούς του μετρό. Ρακούν καταγράφηκαν σε παραλία του έρημου Σαν Φελίπε στον Παναμά. Και γαλοπούλες έκαναν την εμφάνισή τους στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Στη Λοπμπούρι της Ταϊλάνδης, απουσία τουριστών και ντόπιων, μαϊμούδες «διαγκωνίζονται» για ένα ξεχασμένο σνακ.

«Υπό κανονικές συνθήκες ζώα ζουν στα τμήματα των πόλεων που δεν χρησιμοποιούμε» εξηγεί ο Σεθ Μανγκλ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Αστικής Άγριας Ζωής του ζωολογικού κήπου Lincoln Park στο Σικάγο, προσθέτοντας: «Έχουν μια αθέατη παρουσία, κάτι σαν φαντάσματα».

Less tourists in Nara = less people feeding the deer in the parks 🌷🌱 Now they're venturing out into the city eating flowers and plants, per Fuji TV #coronavirus#新型コロナウイルス の影響で海外観光客の減少が続く奈良公園で、鹿せんべいをもらえなくなってしまったシカちゃん達 😢 pic.twitter.com/yUFWJ4S9sj