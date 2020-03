Θερμό επεισόδιο στην τουρκική βουλή μετά από ομιλία βουλευτή της αντιπολίτευσης που κατηγόρησε τον πρόεδρο Ερντογάν για τη Συρία.

Στα χέρια πιάστηκαν σήμερα βουλευτές του τουρκικού κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια ομιλίας ενός βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος νωρίτερα κατηγόρησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για ασέβεια απέναντι στους Τούρκους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη Συρία.

Δεκάδες βουλευτές μπήκαν στην μάχη, κάποιοι σκαρφάλωσαν στα έδρανα ή έριχναν γροθιές, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να σταματήσουν τον χαμό, σύμφωνα με βίντεο του περιστατικού.

Ο Ένγκιν Οζκότς, βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), είχε κατηγορήσει τον Τούρκο πρόεδρο σε μια συνέντευξη Τύπου και με αναρτήσεις του στο twitter ότι δεν σεβάστηκε τους Τούρκους στρατιώτες που σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ.

Επίσης κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι επέδειξε ανευθυνότητα στέλνοντας στρατό σε μια εμπόλεμη ζώνη χωρίς αεροπορική κάλυψη.

