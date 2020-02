Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στα σύνορα Τουρκίας - Ιράν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Από την πλευρά του, το U.S. Geological Survey έκανε λόγο για σεισμό της τάξης των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το πρωί του Σαββάτου σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Ιράν με αποτέλεσμα εννέα άνθρωποι να σκοτωθούν και εκατοντάδες κτίρια να καταρρεύσουν. Από τον σεισμό τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι σε χωριά και πόλεις στις δύο χώρες, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Teams are working in Van to rescue those stuck under buildings after the earthquake across the border in Iran – Turkey's Interior Ministry pic.twitter.com/8CjmJFWQ4r